Quem foi Elza Soares: relembre os sucessos da cantora

Elza Soares, cantora e compositora carioca de renome internacional, faleceu por causas naturais em sua casa, às 15h desta quinta-feira (20/01). Relembre quem foi Elza Soares e seus principais sucessos:

Quem foi Elza Soares

Vinda de uma família pobre, Elza Soares iniciou sua carreira na década de 50, cantando em programas da Rádio Tupi. Vítima da fome e do racismo, conseguiu gradativamente conquistar espaço e lançar discos.

Em 1966, casou-se com Mané Garrincha, com quem teve um filho e permaneceu unida até 1982. Um ano depois da separação, em 20 de janeiro de 1983, há exatamente 39 anos, Garrincha faleceu, deixando aos cuidados de Elza todos os seus filhos, incluindo seis de um relacionamento anterior.

Foi eleita, em 1999, pela Rádio BBC de Londres, como a cantora brasileira do milênio.

Relembre os sucessos de Elza Soares

Ao longo de sua carreira, Elza Soares gravou canções com renomados músicos brasileiros, como Caetano Veloso, em "Língua"; Cazuza, em "Milagres"; Zeca Pagodinho, em "Sinhá Mandaçaia"; Jorge Aragão, em Ao Vivo Convida com o sucesso 'Malandro'; Os Titãs, em "Comida"; Lobão, em "Voz da Razão"; e até um álbum inteiro com Roberto Ribeiro.

Dentre suas produções solo, destacam-se "A Carne", "Deus há de ser", "Mulher do fim do mundo", "Dindi", "O que se cala" e "Exú nas escolas".