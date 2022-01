Elza Soares morreu aos 91 anos, no mesmo dia da morte de Garrincha

Aos 91 anos, Elza Soares morreu, nesta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro. O falecimento da artista foi divulgado pela assessoria dela. A causa da morte teria sido por causas naturais. Coincidentemente, a cantora faleceu no mesmo dia da de Garrincha, o jogador botafoguense com quem ela se relacionou amorosamente por 17 anos. O craque veio a óbito 40 anos atrás. A artista deixou três filhos: Manuel Garrincha dos Santos Júnior, Dilma Soares, João Carlos Soares e Sara Soares.

Em uma publicação feita nas redes sociais da cantora, a equipe e familiares publicaram um texto despedindo-se da mulher que sempre foi considerada 'uma das maiores ícones da música brasileira'. "A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo.

Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim", dizia um trecho da homenagem.

Confira a publicação:

Trajetória

Cantora Elza Soares (Denise Ricardo/Divulgação)

Natural do Rio de Janeiro, Elza Gomes da Conceição iniciou na carreira artística em 1953. Após 46 anos de trajetória, ela foi premiada pela Rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. Dona de uma voz roupa e estilo eclético, que se misturava com samba, do jazz, da música eletrônica, do hip hop, do funk, ela se tornou um ‘ícone’ da música brasileira. Ao todo, Elza lançou 32 discos e é dona dos hits ‘A Carne’ e ‘Mulher do Fim do Mundo’.

Relação amorosa complicada com Garrincha

Elza Soares e o jogador Garrincha (Reprodução/ Arquivo pessoal)

A cantora se envolveu em um romance ‘perigoso’ e adúltero com o ex-jogador do Botafogo, o atleta Garrincha, quando ele ainda era casado. Durante anos, Elza foi acusada de ter sido a 'pivô' da separação do craque com a ex-esposa.

Divorciado, Garrincha e a artista se casaram e viveram juntos por 17 anos. Elza chegou a ser vítima de violência doméstica ao ser agredida fisicamente pelo jogador, após ele ter se aposentado nos campos e virando alcoólatra.

Do amor delicado e complicado do ex-casal, nasceu Manuel Garrincha dos Santos Júnior, que faleceu em meados dos anos 80.