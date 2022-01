Elza Soares e Garrincha viveram romance de altos e baixos; entenda os detalhes

A cantora Elza Soares e o ídolo do futebol brasileiro, Garrincha, viveram um intenso romance entre os anos de 1966 e 1982. O relacionamento foi cheio de altos e baixos, com relatos de brigas e agressões. O namoro começou ainda quando o jogador era casado, Elza foi apontada como a responsável pelo fim do casamento dele.

O romance entre os dois durou 17 anos e eles tiveram um filho, Júnior, que morreu em 1986, em um acidente de carro. Nesta quinta-feira (20), Elza Soares faleceu aos 91 anos, 39 anos depois de Garrincha, que morreu no dia 20 de janeiro de 1983.

VEJA MAIS