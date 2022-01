Último show de Elza Soares foi em Belém, no Festival Psica; veja como foi

O retorno da turnê "Onda Negra" da cantora Elza Soares ao lado de Renegado ocorreu em Belém, no Festival Psica, em 19 de dezembro do ano passado. A artista de 91 anos se apresentou sentada, com uma roupa preta e com o poder da voz que não deixou o público parado. Foi uma troca de declarações entre a artista e o público durante toda a apresentação. Os fãs gritavam "Elza, eu te amo" e a artista retribuía com a mesma frase. "Belém, eu amo vocês".



A força de Elza ultrapassou gerações e o público do Festival Psica comprovou isso, com a plateia preenchida de jovens e adultos cantando e chorando durante o espetáculo. Um dos organizadores do Psica, Gerson Junior, diz que se trata de um show apoteótico e que marca a produção cultural de Belém.

"Com certeza é um show que fica marcado para sempre. Foi um show muito diferente de todos. Eu olhava para o público e via todo mundo chorando. A Elza estava totalmente entregue. Foi muito forte viver aquilo tudo", descreveu Gerson.

Sobre a decisão de escolher Elza para o Psica, Gerson disse que o critério foi de saber da importância da artista para o cenário da música e também pela vontade do público paraense em viver a experiência com a artista. "Eu não sei dizer a quanto tempo ela não fazia show em Belém ou se, de fato, ela fez alguma vez. Só sei dizer que o público estava com essa vontade de ter a artista aqui", completou o organizador do festival.

Gerson disse que estava em choque e sem entender a morte da artista, pois há um mês ele estava ao lado dela e de toda a sua equipe.

A inconfundível voz de Elza Soares se calou nesta quinta-feira (19), no Rio de Janeiro.

