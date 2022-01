Elza Soares gravou música com Dona Onete, Gaby Amarantos e Alcione; relembre

A mulher do fim do mundo, que partiu nesta quinta-feira, 20, deixa sem dúvida um legado gigantesco na música. Aos 91 anos, Elza Soares nunca se afastou do que havia de mais novo na música brasileira, e uma de suas parcerias mais recentes foi com uma paraense, a cantora Gaby Amarantos.

Elza Soares canta a música "Última Lágrima", junto a Gaby Amarantos, Dona Onete e Alcione. A canção é a primeira do disco mais recente de Gaby, "Purakê", lançado em setembro de 2021. "Última Lágrima" tem letra de Gaby, Dona Onete e Renato Rosas. Ouça:

Elza Soare faleceu nesta quinta-feira, 20, aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Em nota, a equipe da artista informou que a morte teve causas naturais.

Gaby Amarantos lamentou a partida de Elza nas redes sociais. "(Não) é a última lágrima que vou chorar por você, está eternizado. Você é infinito! Obrigada por tudo minha mãe da música. Eu te amo!", escreveu.