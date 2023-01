Beyoncé ressurge nos palcos, em show em Dubai, após 5 anos; confira

Os fãs da cantora Beyoncé comemoraram na internet a volta da Queen B em um show realizado neste sábado, 21, em um hotel luxuoso em Dubai. Após um hiato de 5 anos longe dos palcos, a cantora retornou em show privado no Resort Atlantis The Royal. Segundo informações do TMZ, o cachê da artista foi de US$24 milhões de dólares, equivalente a R$155 milhões de reais

Não foi permitido fazer registros dos show, mas com as imagens 'vazadas' na internet, foi possível ver Beyoncé aparecer no palco por uma plataforma, vestindo amarelo e formando um sol com a sua presença e o cenário.

Em outro registro que circula a web, Beyoncé canta "Flaws And All". O show durou um pouco mais de uma hora, 73 minutos, e também teve show de pirotecnia e a presença de Blue Ivy que cantou com a mãe "Brown Skin Girl". A garota de 11 anos vestia vermelho, ao lado de Beyoncé. Ao finalizar a música abraçou a mãe e se despediu do público.