‘Serial Kelly’: Filme com Gaby Amarantos, estreia em cinema de Belém

Nesta quinta-feira (08), entra em cartaz no Cine Líbero Luxardo, a comédia "Serial Kelly". Com Gaby Amarantos como protagonista, o longa terá cinco exibições, com datas e dias distintos. Na sessão de estreia, o filme estará disponível às 20h; no dia 10, às 21h; dia 11, às 19h10; e dia 13, às 21h. Na semana que vem, dia 14 de dezembro, será a última sessão, com exibição às 19h10.

As entradas no Cine Libero Luxardo custam R$ 12, a inteira, e R$ 6, a meia-entrada, que são vendidas uma hora antes da sessão. Mas é preciso ficar atento, pois as vendas são realizadas apenas no dinheiro.

"Serial Kelly" tem 1h25 de duração e classificação de 16 anos.

Estreando como protagonista, Gaby Amarantos é Kelly, uma cantora de forró eletrônico que viaja pelo interior do nordeste brasileiro deixando mortes por onde passa. Empoderada, a artista é uma estrela em ascensão.

“Gaby Amarantos é uma das artistas mais corajosas que conheço. Tudo no filme é político. Não rimos da Kelly, rimos do absurdo que está no entorno dela. E da impossibilidade de evitar a pulsão trágica que permeia a personagem”, disse o diretor René Guerra.

No roteiro de Guerra e Marcelo Caetano temos a presença de violência ao mostrar Kelly atravessando um nordeste novo, espiral de um desenvolvimento também apocalíptico. Quando passa a ser investigada por três assassinatos, sua turnê também se transforma em uma estratégia de fuga. De estrela ascendente, a personagem se torna uma heroína marginal, a temida e procurada. Serial Kelly é a primeira serial killer mulher do Brasil.

“Ela ama comer, transar e matar. Mas nem tudo está na superfície. Existem marcas nessa personagem trágica e na relação entre as mulheridades do filme que deixam o longa no limiar entre a tragédia e a comédia”, explica o diretor.

O filme foi gravado em 2017 e abriu portas para Gaby como atriz, lhe rendendo o papel de Emília, de "Além da Ilusão", da TV Globo.

O elenco de "Serial Kelly" é composto por uma grande diversidade de atores e atrizes, apontando para todos os tipos de gênero.

O longa teve a sua estreia nacional no último dia 24 de novembro, em diversas salas do Brasil.

Agende-se

Local: Cine Líbero Luxardo, no Centur. Av. Gentil Bitencourt, 650, Belém

Datas e horários de exibição:

8/12, às 20h;

10/12, às 21h;

11/12, às 19h10;

13/12, às 21h;

14/12, às 19h10

Ingressos (pagamento apenas em dinheiro):