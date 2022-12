Gaby Amarantos regrava hit 'Toca DJ' para projeto que celebra 20 anos de Tecno Show; ouça

O projeto de Gaby Amarantos que celebra os 20 anos da icônica banda de brega Tecno Show ganhou um novo single nesta quinta-feira (1º). A cantora disponibilizou nas plataformas digitais a música “Toca DJ”, versão para “Give Me Tonight”, da cantora Shannon. Depois de “Não Vou Te Deixar”, a nova faixa é mais um hit marcante do projeto que será lançado completo em 16 de dezembro nas plataformas digitais.

Gaby lembra de “Toca DJ” como uma música com as características marcantes do tecnobrega. “É uma canção energética e expressa bem a força do gênero, que faz com que o corpo mexa. Ninguém fica parado quando ela toca”, conta a artista.

Ouça:

A cantora destaca que a faixa é também uma homenagem aos DJs que controlam as pick-ups nas diversas festas e eventos ao redor do mundo. “É uma ode a esses profissionais. A gente quis fazer uma grande homenagem, não só para DJs de aparelhagem, mas do mundo inteiro, porque essa figura é muito importante na minha carreira. Sempre tive muitas músicas divulgadas, mixadas e remixadas por eles. DJs sempre foram muito parceiros e então queria fazer essa homenagem”, diz a paraense.

Em relação ao projeto “TecnoShow”, a diva pop descreve como uma oportunidade de fazer o tecnobrega chegar às outras pessoas que ainda não conhecem o ritmo. “É muito importante colocar essas músicas nas plataformas digitais da forma como o tecnomelody merece. E é uma chance para que quem ainda não teve contato com o ritmo possa conhecê-lo. O 'TecnoShow' tem versões de músicas de artistas muito conhecidos”, diz Gaby.

Vale destacar que os fãs da cantora também poderão ouvir ao vivo as músicas deste projeto na apresentação que Gaby fará no Festival Psica. Após três anos sem fazer shows em Belém, por conta da pandemia, a artista chega à sua cidade natal na 10ª edição do Psica com a #PURAKÊTOUR. O show do dia 17 de dezembro, será o primeiro que terá um bloco especial com as músicas do “TecnoShow” após o lançamento do projeto completo nas plataformas digitais.