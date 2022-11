Festival Psica terá Daniela Mercury, Urias, Baco Exu do Blues e mais; veja o line up completo

Acabou o suspense! O Festival Psica apresentou, na noite desta segunda-feira (14), o Line Up completo de comemoração da 10ª edição do festival genuíno da Amazônia. Aquele festival que começou de forma tímida e underground, hoje, apresenta importantes nomes da música e que extrapola a bolha da cena independente, como a cantora baiana Daniela Mercury, que vai transformar o festival em uma grande micareta. O Festival ocorre entre 16 a 18 de dezembro, no Espaço Náutico Marine Club.

O nome de Daniela Mercury talvez seja uma das maiores surpresas para o público, já que o lugar comum da artista é em cima dos trios elétricos pelo Brasil afora. Mas o festival Psica marca a data de 10 edições também com esse tom de carnaval fora de época. Gerson Dias, que é criador e diretor do festival ao lado do irmão Jeft Dias, explica que trazer Daniela Mercury é reflexo de um processo de crescimento e amadurecimento do projeto.

VEJA MAIS

"Colocar uma grande atração na lista de artistas é entender que o nosso processo de evolução e crescimento vem ocorrendo. Todos os anos a gente tenta apresentar um festival melhor que o do ano anterior. E estamos muito felizes em poder proporcionar isso ao público", pontua Gerson.

Daniela Mercury é conhecida como a rainha do axé e coleciona vários hits ao longo da trajetória de 40 anos na música. Nesse show, ela vai se apresentar em um grande palco durante uma hora e meia e cantando seus clássicos como “O Canto da Cidade”, “Nobre Vagabundo”, “Baianidade Nagô” e ainda deve estar no repertório a música "Banzeiro", de Dona Onete, regravada pela baiana.

A primeira vez que a artista foi parar no trio elétrico ela ainda tinha 15 anos. Desde aí, ela começou a invadir os carnavais de Salvador e de vários cantos do Brasil cantando por horas. Além de ser uma importante figura na música, a artista também assume uma postura ativista pela causa LGBTQIA+.

"Realizar essa curadoria é um trabalho que requer vários critérios e Daniela representa muito bem o festival, pois é uma artista que é ouvida pela nossa periferia e ainda carrega a bandeira LGBTQIA+. Vai ser um show muito incrível, ela vai trazer um pouco do que é o carnaval de Salvador e estamos bem ansiosos", acrescenta Gerson.

Conheça o Line Up completo:

Baco Exu do Blues

Liniker

Gaby Amarantos

Lia de Itamaracá

Mega Principe New Tec

Super Pop Live

Surreal Crocodilo

Viviane Batidão

Luedji Luna

Flora Matos

BK

Nic Dias

Urias

Madame Saatan

Arraial do Pavulagem e Batalhão das Estrelas

Rock da Meury

Mc Naninha

Molho Negro

Tony Brasil + Maderito e Banda Bundas

Badsista

Victor Xamã

Arthur da Silva

Baile do Mestre Cupijó

Sereia do Mar

Quebrada Queer

Reggaetown Convida Bruno BO

Negro Edi e Bruna BG

Layse e os Sinceros

DJ Eric Terena

Tambores do Pacoval

Kratos + Íra - Filhos de Maiandeua

Sisa - Daniel ADR

Rawi

Desalmado

Cérebro de Galinha

Melissandra

Rejeitados Pelo Diabo

Dj Jon Jon

Dona Onete, que faria show aos lado de Lia de Itamaracá, não vai mais participar do festival por questões de saúde.

A expectativa do Psica é receber um público de 10 mil pessoas em cada dia de evento. “O Festival Psica, como um festival preto, amazônico e periférico, procura dar visibilidade para artistas com esse mesmo perfil. E através do intercâmbio com artistas de projeção nacional, a gente tenta atrair a atenção do público para os nossos nomes locais. Assim, como trazer grandes nomes locais com repercussão no Brasil todo, como Gaby Amarantos e as próprias aparelhagens, com décadas de história. E isso é pensado de forma que desde o primeiro artista a se apresentar até o último tenha público, tenha um palco com uma estrutura legal”, conta Jeft Dias, diretor e criador do festival.

Estrutura para 10 mil pessoas

A expectativa do Psica é receber um público de 10 mil pessoas em cada dia de evento pago. Para atender essa demanda, o festival terá uma maior quantidade de banheiros e bares. Uma outra preocupação é quanto à acessibilidade para pessoas com deficiência. “Além da tradução simultânea em Libras, que já trouxemos em outras edições, o evento vai dispor de outros mecanismos de acessibilidade, como sinalização nos pisos, área reservada na plateia para garantir que o público com deficiência conseguirá assistir aos shows e acessibilidades nos banheiros”, completa Gerson.

O Psica é um movimento artístico preto e periférico nascido na Amazônia que vem alcançando influência em todo o Brasil. A Psica Produções também é responsável por um selo, a Psica Gang, que reúne 17 artistas da música e das artes visuais e que este ano assinou contrato de distribuição musical com a Warner Music Brasil.

Festival Psica 10 anos

16 a 18 de dezembro

Local: Espaço Náutico Marine Club - Avenida Bernardo Sayão, Nº 5232 - Guamá

Ingressos

Passaporte Psica

Lote 3: R$160,00 (meia estudantil / solidária)

festivalpsica.byinti.com

Shopping Bosque Grão Pará - Loja Imaginarium (Piso 1)

Boulevard Shopping - Loja Imaginarium (Piso 1)