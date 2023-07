Hotwife, cuckold... Paolla Oliveira fala sobre relacionamento aberto e sexo: 'Acesa!'

Bate-papos sobre relacionamentos, fetiches e preferências têm se tornado algo cada vez mais comum e, para Paolla Oliveira, falar sobre o assunto não é nenhum tabu. Em entrevista ao podcast ‘Quem Pode, Pod’, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz revelou alguns de seus fetiches e falou sobre o relacionamento com Diogo Nogueira.

VEJA MAIS

"O que bomba lá em casa é uma lingerie bege. Por várias vezes estou trocando de roupa e vejo só aquele olhinho. Ele [Diogo Nogueira] prefere sem [risos]. Mas a verdade é que eu fiz um truque umas três vezes andando com a rendada pela casa, mas falei 'amor, não vai rolar, não vou sustentar", brincou.

Além do mais, Paolla revelou apostar em brinquedos quando o marido está viajando. "Eu gosto de vibrador, acho maravilhoso, até porque meu marido viaja, isso é um fato, ficamos muito tempo sozinhos em casa", completou.

A atriz também foi questionada se aceitaria uma terceira pessoa na relação e negou a possibilidade. “Sou à moda antiga. Sou monogâmica”, contou. Diferentemente da opção da atriz, a chegada de outra pessoa no relacionamento é bem-vinda para outros casais; conheça alguns termos utilizados para esse tipo de fetiche.

Cuckold

É como são chamados homens com fetiche em ser corno, ou até mais, que goste de ver a parceira se relacionando com outro homem.

Hotwife

O termo é utilizado para se referir a mulheres que garantem o relacionamento com outro (s) parceiro (s), a favor do fetiche do homem em ser corno. O fetiche também pode ser inverso. Nesse caso, os termos usados são cuckquean e hothusband.

Swing

Também conhecido como ‘troca de casais’, o termo se refere ao relacionamento sexual entre dois casais ou mais que praticam o sexo como um atividade grupal ou social.