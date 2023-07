Paolla Oliveira revela detalhes picantes sobre a primeira vez com Diogo Nogueira

No seu novo programa no Instagram, a atriz Paolla Oliveira, de 41 anos, fez uma declaração quente sobre o seu primeiro encontro com o atual namorado, Diogo Nogueira, de 42 anos.

Ao ser questionada por uma seguidora sobre a primeira vez com Diogo, Paolla não hesitou em responder de maneira descontraída.

"Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes", brincou a atriz.

Além disso, Paolla também abordou abertamente a sua idade e tratou tudo com bom humor, inclusive ao falar sobre problemas hormonais. "Isso aqui não é problema hormonal, tá? Não é calor de problema hormonal", disse ela, em tom de brincadeira.

Paolla e Diogo assumiram o relacionamento em julho de 2021 e desde então têm compartilhado momentos felizes juntos nas redes sociais.

