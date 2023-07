Paolla Oliveira posta fotos na cama com Nanda Costa: 'É exatamente o que vocês estão pensando'

Paolla Oliveira publicou uma foto em seu perfil do Instagram lado de Nanda Costa na cama. Os registros despertaram a curiosidade dos seguidores, principalmente pela legenda enigmática.

"É exatamente o que vocês estão pensando", escreveu a atriz. "Um feliz encontro no trabalho e na vida. Com admiração e muito afeto. Obrigada por tudo, parceira", completou.

A imagem se trata de um registro dos bastidores da nova temporada da série "Justiça", criada por Manuela Dias. Na trama, as atrizes farão par romântico. Em resposta, Nanda comentou: "Cada dia mais fã! Beijos e até amanhã de manhã".

"Justiça 2" promete trazer uma intensa história de amor entre as personagens. Nanda Costa interpretará Milena, uma mulher presa por um assassinato cometido pela fazendeira e empresária musical Jordana, interpretada por Paolla Oliveira. Após sair da prisão e descobrir quem é a verdadeira autora do crime, Milena vai em busca de Jordana e fará chantagens para realizar seu sonho de se tornar uma cantora profissional. As duas personagens ficarão cada vez mais próximas com o desenvolver da trama.

A nova temporada da série que fez sucesso na Globo em 2016 promete trazer um enredo cheio de emoção, romance e reviravoltas, com a intensa relação entre as personagens de Paolla Oliveira e Nanda Costa sendo um dos destaques.

Confira o trailer da segunda temporada de 'Justiça':

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)