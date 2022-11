Gaby Amarantos estreia na telona como protagonista

“Serial Kelly” está disponível nas salas de cinemas nacionais, a partir desta quinta-feira (24). É a estreia de Gaby Amarantos como protagonista de cinema. A paraense interpreta uma cantora de forró eletrônico que viaja pelo interior do nordeste brasileiro deixando mortes por onde passa. Empoderada, Kelly é uma estrela em ascensão, e a primeira serial killer feminina do Brasil.

A Gaby atriz recentemente foi conhecida pela sua atuação como Emília, de "Além da Ilusão", da TV Globo. A personagem virou o xodó dos brasileiros. “Olha em primeiro lugar, quero dizer que estou muito feliz de poder estar falando de Kelly, dessa fase tão especial da vida. A Emília foi um presente que o universo mandou para as pessoas conhecerem mais o meu trabalho como atriz, porque uma novela das 6, como ‘Além da Ilusão’, que foi um sucesso, fez as pessoas entenderem também que eu faço isso. Mas na verdade, a Emília veio por causa da Kelly, que foi gravada em 2017”, avaliou Gaby.

Kelly é dona de talento inquestionável, mas sofre no mercado de trabalho por ser mulher. Enquanto busca sua grande chance, ela começa a ser investigada pelo assassinato de três homens. Assim, como Emília, Kelly também ama a música. “Estou optando muito por construir a minha biografia de atriz junto com a música. Kellyanne é um absurdo, porque ela é uma cantora de forró eletrônico, de cabaré. O filme tem uma estética muito brega, e ela vive num motorhome, acumuladora, uma grande confusão. Kelly vai permeando ali o Brasil profundo, nordestino de Alagoas, e cometendo os seus supostos crimes, porque o que a gente vai questionar nesse filme é: ‘em terra de matador, mulher que mata é serial killer’? E Alagoas é um dos lugares campeões de feminicídios no Brasil e vai ser um tema muito importante. Mas o filme é divertido e tem esse terror comédia. Emília também tinha um uma comédia, a parada dela sair de casa para ir para o cassino e dar os truque no marido. Então são duas truqueiras maravilhosas que o Brasil ama”, disse.

A pluralidade de Gaby com as artes mostra o quanto a paraense é completa. Com uma nova turnê e no The Voice Brasil, o que teremos mais da artista? “Nossa, eu me sinto cada vez mais completa, porque a cada arte exercida, a criatividade aumenta. A minha atriz ajuda a minha cantora, que ajuda a minha compositora, que ajuda a minha apresentadora, que ajuda a minha técnica, que ajuda a minha mulher artista Gaby Amarantos. Estou muito afim produzir os próprios projetos e que tenham essa estética dual, da música e do cinema, juntar essas duas artes, então, estou recebendo muitos convites maravilhosos, muito feliz e priorizando muito os que tem esse paralelo com a música. E sim vamos ver mais Gaby nas telonas, para além dos palcos cantando”, avisa a artista.