Gaby Amarantos: emoção é promessa para nova edição de ‘The Voice Brasil’

Indo para a sua 11ª edição, o ‘The Voice Brasil’ estreia na próxima terça-feira (15). Em uma das cadeiras, está Gaby Amarantos como técnica. IZA, Lulu Santos e Michel Teló, também competem nas cadeiras.

A paraense já participou do ‘The Voice Brasil’ em 2013, como técnica assistente de Lulu Santos na fase das Batalhas, foi técnica da edição de 2021 do ‘The Voice Kids’ e agora terá o cargo máximo na edição de 2022 do reality.

Em coletiva no Twitter Space, Gaby falou sobre a importância de ter mulheres pretas como técnica, citando Iza, e ainda contou experiência adquirida em outras participações em realitys. “A diferença é que as crianças estão traçando ainda os seus primeiros voos, é aquele filhotinho de passarinho e a galera do ‘The Voição’ muitos já vem de uma trajetória. A gente teve o presente e a sorte de presenciar milagres de pessoas que já tem muito tempo de carreira, a gente tem participantes que já vem, posso dizer com ‘pedigree’, que vem de família com pessoas muito conhecidas. Então, a gente foi agraciado com esses talentos. Mas esse lugar do sonho, de você acreditar tanto no seu talento a ponto de participar dessa fábrica de sonhos que é o The Voice Brasil, é igual em todos. E a nós só cabe estar ali conectado, para poder presenciar o milagre acontecer. O trabalho que a gente tem é estar atento, para ver a performance, e ela por si só se revela, para que a nossa decisão seja tomada”, contou Gaby, dando spoiler da edição.

“Quero retificar a minha alegria de poder estar dividindo essa cadeira com todos esses talentos maravilhosos. Foi perguntado sobre ter duas mulheres negras, então aproveito para falar para a Iza o quanto eu a admiro e estou feliz em poder estar junto com ela. Com o Lulu, que é um mestre para mim e que tanto me ensinou tão bem, que agora eu ocupo uma cadeira. E o Teló, que é uma pessoa tão cheia de generosidade, e que está sempre dando uma dica. Esse clima de amor é real. O Creso (diretor artístico do programa) é uma pessoa que cuida da gente como um técnico de Seleção Brasileira, acho que por isso que o ‘The Voice Brasil’ dá tão certo. A Fátima e a Tatá, essas fadas madrinhas condutoras, com a varinha fazendo com que o povo de casa só possa presenciar esse espetáculo lindo”, finaliza.

Gaby anunciou também uma surpresa: ela gravou com IZA , Lulu Santos e Michel Teló um musical especial ao som de um dos grandes sucessos da carreira de Gal Costa. A cantora morreu no último dia 09 de novembro.

O reality irá ao ar às terças e quintas após ‘Travessia’.