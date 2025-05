Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

O cineasta norte-americano James Foley faleceu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em sua residência, em Los Angeles. De acordo com informações confirmadas por seu representante ao The Hollywood Reporter, o diretor veio a óbito "pacificamente enquanto dormia", após uma longa batalha contra um câncer no cérebro.

Com uma carreira que ultrapassou três décadas, Foley ficou conhecido por seu trabalho tanto no cinema quanto na televisão. Entre seus filmes mais populares estão Caminhos Violentos (1986), O Corruptor (1999), e os dois últimos longas da franquia 50 Tons de Cinza: Cinquenta Tons Mais Escuros (2017) e Cinquenta Tons de Liberdade (2018), estrelados por Dakota Johnson e Jamie Dornan.

Na televisão, dirigiu episódios de séries de grande sucesso como House of Cards — onde comandou 12 episódios —, além de ter passado por produções como Hannibal, Twin Peaks e Billions. Seu trabalho mais recente foi na minissérie Reagan & Gorbachev, ainda sem data de estreia.

Natural de Nova York, James Foley nasceu em 28 de dezembro de 1953 e se formou em cinema pela Universidade de Nova York. Ele estreou como diretor em Reckless (1984) e ganhou destaque logo em seguida com o premiado Caminhos Violentos.

Foley também teve forte ligação com a indústria musical, tendo dirigido videoclipes icônicos da cantora Madonna durante os anos 1980, incluindo Papa Don’t Preach, True Blue, Dress You Up e The Look of Love. Ele também foi o diretor do filme Who’s That Girl (1987), estrelado pela artista.

James Foley deixa três irmãos e um sobrinho.