José Augusto celebra 50 anos de carreira com histórias contadas através das suas canções

O cantor e compositor José Augusto celebra 50 anos de carreira com show nesta sexta-feira (09), às 20h, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. O artista chega com a turnê "Histórias em Canções – 50 anos", um espetáculo repleto de sucessos que marcaram gerações.

O evento ainda contará com as apresentações de Warilou e Fábio Yamada.

“Me sinto muito orgulhoso e privilegiado por poder cantar para um público tão diversificado, mas, ao mesmo tempo, que já me conhece, apoia, acompanha e me segue em lugares que eu sempre tenho ido. Vai ser uma noite muito bonita para todos nós”, conta.

Com uma carreira marcada por grandes sucessos e uma voz inconfundível, José Augusto marcou histórias e a trajetória do seu público. Para além disso, ele marcou gerações ao eternizar memórias e emoções com músicas que serão ouvidas na apresentação em Belém.

“Acho um pouco pretensioso isso de você achar que marca a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, é lindo saber que você chegou tão perto do coração de tanta gente. Isso é motivo de alegria para mim e para todas as pessoas que acompanharam a minha trajetória durante tanto tempo, em todos esses 50 anos. É uma alegria pelas músicas que eu fiz e pelas coisas que eu falei. Fico orgulhoso mesmo em saber que a minha música chegou ao coração das pessoas”, fala o artista, emocionado.

A caminhada de sucesso de José Augusto começou na maioridade, mas, antes disso, ainda na infância, ele vivenciou momentos em Belém do Pará. Seu pai, Augusto Novoa, nasceu na capital paraense, mas, aos 17 anos, em 1929, deixou a cidade. Mesmo assim, ele passou a vida escutando histórias de Belém, sobre o Ver-o-Peso e de quando seu pai soltava pipa na área onde hoje está o aeroporto internacional de Belém.

“Todas as músicas me lembram o Pará. A cada momento da minha vida eu tive uma relação com o Estado, não só na presença e cantando para o público paraense, como também na minha infância. Como meu pai nasceu em Belém, ele me contava histórias do Ver-o-Peso, da rua onde ele nasceu, das brincadeiras que eles tinham quando crianças. Então, o Pará sempre foi muito presente na minha casa, principalmente à mesa de jantar, quando o meu pai contava histórias e eu ouvia com muita atenção. Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo povo paraense porque tenho esse legado que vem desde menino. Quando o meu pai falava sobre Belém do Pará, era uma emoção muito grande que ele sentia ao contar as histórias da terra dele”, relembra José Augusto.

A nova turnê proporciona ao público um grande espetáculo por meio de um projeto grandioso de celebração, que traz direção musical assinada por José Augusto, com arranjos impecáveis de Caíque Rocha e direção geral da LC Entretenimento.

A produção oferece uma experiência sensorial completa, com a combinação de iluminação, cenografia e tecnologia. Cada canção ganha um projeto especial que, junto à interpretação de José Augusto, traz uma atmosfera repleta de emoções e memórias, explorando as histórias por trás de cada composição.

“É necessário se reinventar, entregar ao público coisas novas e o seu máximo, mas sem deixar de ser sincero e honesto com aquilo que você faz, sendo a simplicidade uma das coisas principais da reinvenção. Você pode se reinventar de várias maneiras, mas não pode perder a essência e deixar de respeitar e entregar ao seu público tudo de melhor que você puder fazer”, conta.

Na apresentação, José Augusto afirma que não apenas relembrará os sucessos que marcaram sua trajetória, mas também trará um toque especial ao apresentar músicas que ele interpretou de outros artistas, bem como aquelas que foram eternizadas por intérpretes que celebraram suas composições. Como, por exemplo, no setlist, que vai desde o sucesso “Chuvas de Verão” até a emblemática “Evidências”, que já foi gravada mais de 80 vezes e traduzida para mais de quatro idiomas por diversos artistas ao redor do mundo.

Além disso, outras canções não ficarão de fora do setlist, como: "Separação", "Indiferença", "Sábado" e "Fantasias", transformando cada melodia e revelando as histórias por trás de cada canção. Entre os sucessos consagrados, José Augusto promete surpresas e novidades durante o show, com músicas como: “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, composição do amigo Moacir Franco, e “Te Amo, Te Amo, Te Amo”, sucesso de Roberto Carlos.

Sem tirar do repertório as músicas que foram trilhas de novela. Para quem não se lembra, José Augusto se destacou nos anos 90 com canções românticas que embalaram histórias da TV Globo, como "Aguenta Coração", da novela Barriga de Aluguel (1990); "Estória de Nós Dois", tema da personagem Monalisa em Avenida Brasil; além de “Querer É Poder”, que foi a música-tema da novela Sonho Meu (1993).

Com uma carreira sólida, o artista chega com novidades para 2025. “Pretendo continuar fazendo e levando esse show ‘Histórias em Canções – 50 anos’ pelo Brasil inteiro e talvez até para o exterior. Além disso, vou gravar um novo disco com músicas inéditas. Ainda não entrei em estúdio, mas estou preparando tudo isso. A gente deve lançar ainda este ano essas músicas”, antecipa José Augusto.

Agende-se

Data: sexta-feira, 09

Hora: 20h

Local: Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho - Rod. Augusto Montenegro, 524 - Castanheira, Belém