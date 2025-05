Cantora Stella do Cärmo homenageia ancestralidade amazônica em videoclipe ‘Meu Chamado’

A cantora e compositora paraense Stella do Cärmo lança, no próximo sábado (10), o videoclipe da música “Meu Chamado”. O trabalho audiovisual conta com imagens gravadas no Marajó e em Belém, e é o quinto registro do álbum homônimo lançado em 2024, que presta uma homenagem à ancestralidade afro-indígena amazônica.

Em "Meu Chamado", a paraense apresenta um reencontro com saberes que atravessam gerações. O roteiro e a direção artística foram criados por Stella de maneira profundamente intuitiva, segundo a artista. Cada cena foi pensada como uma invocação da memória coletiva e dos elementos naturais — como as águas, as matas, os encantados — que compõem o imaginário e o cotidiano da região.

VEJA MAIS

O novo videoclipe apresenta Stella entre rituais, águas encantadas e matas, conectando o corpo ao sagrado e à natureza. A linguagem visual transita entre o simbólico e o cotidiano, buscando refletir o modo como a espiritualidade afro-indígena se manifesta no dia a dia das populações amazônicas.

“Quis mergulhar na minha própria ancestralidade, escutar as histórias que correm nas veias da minha família e da nossa terra. Foi um processo íntimo e transformador. Essas paisagens são territórios vivos que fortalecem a narrativa. O Marajó tem uma espiritualidade que se sente na terra. Belém, com sua energia urbana e suas raízes culturais, dialoga com tudo isso de forma intensa”, explica a artista.

Álbum 'Meu Chamado'

Compartilhado ano passado com o público, o trabalho de Stella reúne 12 faixas autorais e conta com participações de nomes como Raidol, Malu Guedelha, Coral Matamba e Trio da Mata. Produzido em Belém, o disco tem direção musical de Rafael du Vale e Lucas Miranda, e une elementos da musicalidade tradicional do Pará, como curimbós, maracás, atabaques e guitarras, a arranjos contemporâneos que expandem o alcance da obra.

A arista, que participou dos shows de Rafael du Vale e do grupo Fé no Batuque, respectivamente, no dia 29 de abril e 2 de maio este ano, também realizará suas apresentações solo e divulgará as datas dos shows em breve.