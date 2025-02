Perfume da Bôta: Zaynara aposta em crença amazônica para seu novo single

Perfume da Bôta é o nome do próximo single de Zaynara, que será lançado em breve. Dona dos hits Quem Manda Em Mim e Sou do Norte, a artista se prepara para lançar seu novo álbum, e a música fará parte desse projeto.

No último sábado (22), Zaynara participou do bloco de Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, em São Paulo. Durante sua apresentação, ela distribuiu pequenos frascos de Perfume da Bôta, uma crença da região amazônica considerada uma substância mágica para atração.

“Ano passado estive no Bloco da Preta e do Malvadão e já foi uma grande emoção. Estou feliz em poder estar com mais compromissos neste Carnaval, ao lado de tanta gente bacana, como o Tiago (Abravanel). Mais feliz ainda em estar perto do público que tem feito do Beat Melody um sucesso. E por isso escolhi dar o start do meu próximo single em meio a esse rio de calor humano, com Perfume da Bôta, que logo menos será lançado oficialmente”, conta Zaynara.