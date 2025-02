Raphaela Santos anuncia música com Joelma e destaca importância da paraense

O primeiro dia do Carnaval de Recife nesta quinta-feira (27) foi marcado por grandes apresentações no Marco Zero, e quem encerrou a noite foi a cantora Raphaela Santos. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal. Raphaela anunciou novidades para os fãs.

No dia 6 de março, ela lança a música Estrela Dourada, uma parceria especial com Joelma. O projeto também contará com mais duas faixas, que serão divulgadas ao longo do mês. “Vou lançando assim, de bocadinho para vocês, que eu também não aguento ficar segurando muito, não”, brincou a cantora.

Raphaela destacou a alegria de ter Joelma participando do seu DVD e ressaltou a importância da paraense para o brega. “Foi maravilhoso! A Joelma é uma pessoa incrível. Fiquei muito feliz de contar com ela e trazer essa mistura para todo mundo cantar o brega. O resultado ficou lindo!”, afirmou.