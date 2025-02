Fãs pedem que Joelma abra show de Lady Gaga, em Copacabana

O show de Lady Gaga no Brasil foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira (21/02). O evento será realizado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. Durante o lançamento do projeto, também foi revelado que um artista brasileiro fará a abertura do show da cantora.

O nome do artista que abrirá a apresentação ainda não foi divulgado, mas os fãs já começaram a especular nas redes sociais. Um dos nomes mais citados foi o da cantora Joelma, com diversos internautas pedindo a participação da paraense.

A mobilização chegou até a central de fãs da artista, que entrou na brincadeira e editou um trecho do clipe da música "Bate Papo com Abracadabra", faixa recém-lançada por Lady Gaga, incluindo referências à cantora brasileira.

O show de Lady Gaga será o primeiro do projeto "Todo Mundo No Rio", que pretende trazer, anualmente, um artista internacional para apresentações gratuitas em Copacabana até 2028.