Lady Gaga versão tecnomelody? DJ’s transformam ‘Abracadabra’ em ‘rock doido’ paraense; ouça

O novo sucesso de Lady Gaga, ‘Abracadabra', ganhou uma versão especial no Pará. A paraense Taka Kasahara Martins Furtado, conhecida como DJ Miss Tacacá, uniu-se aos DJs PZZS e RaMeMes para transformar a faixa em um tecnomelody, ritmo característico do Estado, também chamado de ‘rock doido’. O remix foi compartilhado nas redes sociais da artista na última segunda-feira (10/02) e pode ser ouvido no YouTube e SoundCloud. Ouça:

Para marcar o lançamento, a capa do hit traz uma montagem de Lady Gaga no Mercado do Ver-o-Peso, um dos principais pontos turísticos de Belém.

"Obrigada, meus amores, por toparem essa colab. A gente arrasou!", escreveu Miss Tacacá ao divulgar a música.

Nos comentários, seguidores elogiaram a iniciativa e demonstraram entusiasmo com a versão paraense do hit. "Quero essa tocando antes da Gaga entrar em Copacabana", escreveu um fã. "O Pará, o Brasil, melhoram tudo", comentou outro. "Caquiado é a cara da Gaga, tipo de coisa que ela super dançaria", acrescentou um terceiro.