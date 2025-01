Show gratuito de Lady Gaga no Rio de Janeiro já tem data e horário marcados; confira

O show gratuito de Lady Gaga no Rio de Janeiro está confirmado para maio de 2025, segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo. Intitulado "Lady Gaga Todo Mundo no Rio", o evento será gratuito e foi marcado para o dia 3 do quinto mês do calendário na praia de Copacabana.

Ainda de acordo com o colunista, o chefe da área de eventos da Prefeitura do Rio de Janeiro, Bernardo Fellows, assinou na madrugada de hoje (14) o documento que autoriza o pedido da produtora Bonus Track para a realização do show. A empresa também foi a responsável pela apresentação de Madonna no mesmo local, no dia 4 de maio de 2024, no encerramento da turnê “Celebration Tour”.

Público e horário

O espaço para o show de Lady Gaga será de uma área de 28 mil metros quadrados, com telões e banheiros químicos, mas sem fogos de artifício. A estimativa de público presente é de cerca de 1 milhão de pessoas. O show está programado para encerrar às 23h30. Este será o maior show da carreira da artista em número de espectadores.

A primeira e última vez que Lady Gaga pisou no Brasil foi em 2012, quando teve que cancelar seu show no país devido problemas de saúde. Na ocasião, a cantora revelou sofrer de fibromialgia, uma condição que provoca dores crônicas e fadiga, impossibilitando sua vinda ao Brasil. Em um comunicado emocionado nas redes sociais, a cantora escreveu: “Brazil, I'm devastated."