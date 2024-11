Eduardo Paes faz post enigmático sobre possível show de Lady Gaga no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), fez uma postagem enigmática no X, dando a entender que Lady Gaga poderá realizar um show gratuito em Copacabana (RJ), em 2025. Publicação do político pegou os fãs de surpresa e gerou grande repercussão nas redes sociais, nesta sexta (22).

VEJA MAIS

No antigo Twitter, Paes compartilhou um vídeo da cantora interpretando "Shallow", sucesso da trilha sonora do longa "Nasce Uma Estrela". A publicação levou os fãs da cantora pop à loucura.

"Para vocês não acharem que estou sextando bravo! 'Todo Mundo no Rio'! Entendedores entenderão! Sinais!", escreveu.

A fala de Eduardo ocorreu logo após uma coletiva de imprensa na manhã de hoje sobre a programação de fim de ano no Rio. Ao final da entrevista, o prefeito da cidade anunciou que traria um grande show internacional para a cidade em 2025, no mês de maio.