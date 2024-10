Sessão do filme 'Coringa' é interrompida devido alvoroço de fãs de Lady Gaga

Uma sessão de cinema do filme "Coringa: Delírio a Dois" teve que ser interrompida em São Paulo após um alvoroço causado de fãs de Lady Gaga. A cantora interpreta a personagem "Arlequina" no filme do vilão do Batman e atraiu diversos admiradores a exibição nesta quarta-feira em São Paulo.

Um vídeo gravado por alguém dentro da sessão mostra vários "littlemonsters", como são chamados os fãs da artista, gritando repetidamente o nome da ídola: Gaga! Gaga! Gaga!.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)