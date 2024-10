Lady Gaga anuncia lançamento do single 'Disease'; saiba a data

Lady Gaga animou os fãs ao anunciar a data de lançamento de "Disease", sua nova música. A cantora surpreendeu os fãs e divulgou os horários exatos em que a canção estará disponível em diferentes cidades, incluindo o Rio de Janeiro, única cidade brasileira citada na lista.

Gaga publicou uma foto no Instagram informando o nome da faixa e a data de lançamento em 28 cidades diferentes ao redor do mundo. "Desease", que chega às plataformas na sexta (25), será a primeira música do sétimo álbum de estúdio da cantora, que ainda não teve a data de estreia divulgada. Veja as cidades e horários:

A animação dos fãs foi tamanha que muita gente acabou confundindo a lista com as cidades e horários do lançamento do single com uma suposta turnê. "Mulher, quase comprei passagem para o Rio de Janeiro, mas agora que entendi", confessou um perfil na postagem de Gaga.