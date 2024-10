'Coringa: Delírio a Dois': Diretor conta porque deletou cena em que Lady Gaga beija atriz figurante

Durante as filmagens do longa 'Coringa: Delírio a Dois', alguns paparazzi capturaram a gravação de uma cena em que a intérprete de Arlequina, Lady Gaga, beija uma mulher nas ruas de Gotham em uma das cenas. No entanto, o momento não apareceu na edição final do filme que estreou nos cinemas na última quinta-feira (3).

Em entrevista à revista Entertainment Weekly, o diretor Todd Phillips revelou o motivo pelo qual decidiu cortar a cena do longa.

“A cena continha diálogos, mas eu queria que fosse mais um momento musical e vibrante. Para que aquele momento fosse mantido no filme, ele precisava de diálogo. Ou seja, a mulher diz algo, e então Gaga responde, e então Gaga para e toma uma atitude... E isso acabaria interferindo na energia da cena”, declarou o cineasta.

Veja fotos da cena cortada

Cena cortada do filme 'Coringa: Delírio a Dois' (Fotos: Getty Images)

Sequência do sucesso ‘Coringa’, de 2019, que conta a história o icônico vilão do universo da DC, a trama de ‘Coringa: Delírio a Dois’ mostra Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) internado no Asilo Elizabeth Arkham aguardando julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur conhece Arlequina (Lady Gaga) e juntos eles embarcam em uma jornada repleta de paixão, loucura e música.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)