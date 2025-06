VÍDEO: Maya Massafera aparece seminua durante bronzeamento para esconder cicatriz nos seios

A influenciadora Maya Massafera, de 44 anos, compartilhou com os seguidores uma nova sessão de bronzeamento corporal, destacando como a técnica tem ajudado a disfarçar cicatrizes deixadas por cirurgias realizadas durante sua transição de gênero, no ano passado. No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, no Vlog da Maya, ela aparece seminua enquanto explica os benefícios do procedimento estético.

"Eu estou com a mini cicatriz abaixo dos seios, mas não quero entrar em outra operação agora. Então, o bronze disfarça", contou.

Maya também mencionou outra cicatriz, localizada na região abdominal, resultado de uma cirurgia recente. “Como faz pouco tempo que fiz a cirurgia da barriga, a minha cicatriz fica visível, e com o bronze, ela fica invisível. É como se fosse uma maquiagem, ela tampa, fica imperceptível”, afirmou.

Maya também compartilhou recentemente que ainda não realizou todas as cirurgias desejadas desde o início da transição. Em uma conversa com a influencer e ex-BBB Ariadna Arantes, revelou que ainda pretende aumentar o bumbum e cogita o uso de PMMA, uma substância polêmica e considerada perigosa em procedimentos estéticos.

“Eu já fiz quase tudo que eu queria de cirurgia, mas ainda quero aumentar o meu bumbum. E eu tô cogitando seriamente colocar PMMA”, afirmou.