Maya Massafera aparece falando em vídeo pela primeira vez após cirurgia na voz

A influenciadora Maya Massafera publicou, no feed do Instagram, um vídeo em que aparece falando pela primeira vez, após passar por uma cirurgia de feminilização da voz. Na publicação, ela falou diretamente com seus seguidores sobre como está a evolução dos procedimentos que vem realizando.

“Eu fiz duas cirurgias na voz, e a minha última foi há 15 dias. Então minha voz não está pronta ainda, ela só vai estar daqui a 3 meses e meio, mas eu vim aqui mostrar a evolução pra vocês, porque eu entendo que muitos de vocês estão curiosos”, relatou a influenciadora.

Massafera também desabafou no vídeo e afirmou que muitas pessoas vêm cobrando um resultado das cirurgias que ela tem feito na voz, uma situação que a incomoda.

"Começou a sair tanta matéria distorcida minha, que eu preferi dar a minha cara a tapa e falar com vocês. É tanta cobrança, de muita gente pra ver se a minha voz está feminina o suficiente, que eu resolvi vir aqui dar minha cara a tapa, porque agora eu posso conversar mais com vocês", disse Maya, que ainda está com a voz rouca, e por isso, fala em um tom mais baixo.

Maya também aproveitou o espaço para conversar com o seu público sobre alguns posicionamentos que ela tem em relação à forma de classificar as mulheres trans.

"Quero falar sobre a palavra travesti, eu sou uma mulher trans, sou uma mulher travesti, você sabia que a palavra trans e travesti é a mesma coisa? Eles marginalizaram a palavra travesti, e muita gente acha que é um nome pejorativo, ou que é quem não fez cirurgia estética, e não tem nada a ver", explicou.