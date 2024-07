Maya Massafera pode entrar no BBB 25, diz colunista

A influenciadora Maya Massafera pode ser uma das novas integrantes da próxima edição do Big Brother Brasil. Segundo o colunista Vladimir Alves, do 'A Tarde é Sua', da Rede TV!, existem rumores de que a produção do reality tem a intenção de levar a youtuber para o programa em 2025.

VEJA MAIS:

A possibilidade de entrar para a casa mais vigiada do Brasil já foi pautada na vida de Massafera. Em uma entrevista para o TV Fama, a influenciadora foi questionada se entraria ou não para os realities BBB ou A Fazenda.

Na ocasião, Maya se recuperava de uma cirurgia e por isso não respondeu à pergunta. No entanto, através de gestos, ela fez a expressão de “Será?”, dando a entender que não descarta a chance de entrar em um reality show.

Maya é uma influenciadora de sucesso nas redes sociais e conta com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. Ela ganhou ainda mais relevância e público ao revelar os diversos procedimentos de feminilização e mudança de gênero, que ocorreram em maio deste ano.