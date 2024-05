Após transição de gênero, Maya Massafera sofre disforia em Festival de Cannes; entenda

Maya Massafera está na França para presenciar o Festival de Cannes, um dos maiores eventos do cinema mundial. Durante a passagem no país, a influenciadora teria sofrido uma disforia de gênero na última terça-feira (21). No último dia 9, Maya publicou compartilhou primeiras fotos em suas redes sociais após transição de gênero. As informações são do portal Leo Dias.

Massafera teria passado o dia trancada no quarto do hotel após se sentir insatisfeita com o próprio gênero, interferindo na autoestima. A influenciadora é amiga de Alessandra Ambrosio há 20 anos e recebeu o convite da modelo internacional para participar de um jantar beneficente com a presença de astros como Heidi Klum, Natasha Poly e Selena Gomez. No dia em que Maya iria para o evento, ela teve uma crise de disforia, que não conseguiu sair para o festival. Ela teria passado o dia chorando trancada no quarto.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)