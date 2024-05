O que é disforia de gênero? Veja sintomas, diagnóstico e como tratar

Antes mesmo de nascer, uma criança já recebe um gênero, masculino ou feminino, baseado em suas características físicas e sexuais. A palavra gênero se refere a comportamentos e características socialmente construídas de meninos, meninas, mulheres, homens.

Com o passar dos anos, essa pessoa pode ou não se identificar com o gênero que lhe foi atribuído, sendo este último caso o de pessoas transgênero, que sentem uma identificação maior com outro gênero.

Em alguns casos, por questões sociais, familiares, religiosas, etc, estas pessoas não conseguem realizar a transição de gênero e, como consequência, acabam tendo episódios de disforias.

VEJA MAIS

O que é disforia de gênero?

A disforia de gênero é caracterizada por sentimentos de desconforto causados pela disparidade entre o corpo físico e a identidade de gênero com a qual uma pessoa se identifica. Por exemplo, uma mulher trans (designada como homem ao nascer) pode sofrer de disforia de gênero devido à presença de características sexuais masculinas no corpo e ao ser tratada como homem na sociedade.

Da mesma forma, homens trans (designados como mulheres ao nascer) podem enfrentar esse tipo de disforia devido às suas características sexuais femininas e à maneira como a sociedade os trata como mulheres.

Sintomas da disforia de gênero

A disforia de gênero apresenta alguns sintomas bem expressivos e comuns entre quem sente. Confira:

Vontade de se livrar de suas características sexuais (órgãos genitais, pêlos faciais, entre outras);

Forte desejo por desenvolver características do outro gênero (seios, barba, órgão genital, etc)

Desejo de ser tratado como outro gênero, tanto documental quanto socialmente, gerando sentimentos bastante negativos quando tratado pelo gênero que lhe foi atribuído ao nascer;

Crença de que se sente e reage como outro gênero.

Diagnóstico

A disforia de gênero pode ser diagnosticada quando os sintomas são debilitantes e prejudicam o funcionamento da pessoa. Eles devem ser sentidos por, pelo menos, 6 meses para que, então, o diagnóstico seja feito.

Como tratar a disforia de gênero?

Geralmente, o tratamento para a disforia de gênero é feito a partir da transição de gênero, feita em etapas: a transição social e a transição hormonal.

Transição social

A transição social se refere a:

Retificação de documentos para refletir o nome do gênero com o qual a pessoa se identifica;

Informar às pessoas do ciclo social sobre a identidade de gênero;

Adotar pronomes correspondentes à sua identidade

Vestir-se conforme roupas atribuídas ao gênero escolhido;

Realizar procedimentos estéticos alinhados com sua transição de gênero.

Durante esse processo, a orientação de um assistente social se faz fundamental, capacitando a pessoa a exercer plenamente seus direitos e enfrentar os desafios dessa jornada de forma mais assertiva.

Transição hormonal

A transição hormonal envolve o uso de hormônios para promover o desenvolvimento de características sexuais secundárias, conforme exemplificado a seguir:

Homens trans recorrem ao hormônio masculino testosterona para estimular o crescimento da barba, o engrossamento da voz, a redistribuição da gordura corporal e a redução das mamas, entre outros aspectos.

para estimular o crescimento da barba, o engrossamento da voz, a redistribuição da gordura corporal e a redução das mamas, entre outros aspectos. Mulheres trans optam pelo hormônio feminino estrogênio para promover o crescimento das mamas, reduzir os pelos corporais, modificar a distribuição da gordura corporal para alcançar uma silhueta mais curvilínea, entre outras mudanças.

É importante ressaltar que esses tratamentos apresentam efeitos colaterais e riscos. No caso das mulheres trans, por exemplo, podem incluir a redução do tamanho do órgão genital, a dificuldade em manter ereções e a diminuição da produção de espermatozoides.

Procedimentos

Para alcançar um corpo mais próximo do desejado, pessoas transgênero podem recorrer a alguns procedimentos cirúrgicos, como a:

Mastectomia masculinizadora: cirurgia comum que consiste na remoção do tecido mamário visando alcançar um peitoral mais masculino.

Cirurgia de redesignação sexual: procedimento de reconstrução do órgão genital para se adequar ao gênero com o qual a pessoa se identifica.

​

Em homens trans, são removidos os órgãos reprodutivos (útero e ovários), é feita a oclusão da vagina e a criação um pênis artificial, que pode ou não vir acompanhado de um escroto.

No caso de mulheres trans, partes do pênis e dos testículos são retirados e enxertos de pele são usados para construção de uma vagina. Uma parte do pênis é conservada para assumir a função do clitóris, possibilitando o orgasmo.

A construção de um pênis, no entanto, dependendo da técnica utilizada, pode prejudicar a sensibilidade e a pessoa pode perder a função do orgasmo. As informações são do site Instituto de Psiquiatria do Paraná.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)