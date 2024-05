Maya Massafera compartilha primeiras fotos após transição de gênero; veja

A influenciadora digital Maya Massafera publicou, nessa quinta-feira (09), as primeiras imagens após transição de gênero. Com cabelos longos e joias douradas, Maya se apresentou oficialmente aos seguidores no Instagram.

“Prazer, Maya!!!”, escreveu. Há uma semana, a influencer compartilhou fotos da nova documentação. Confira as fotos:

Maya Massafera (Reprodução / Instagram @mayamassafera)

Nos comentários, fãs e outros famosos apoiaram Maya, com comentários de amor e carinho. “Bem vinda a sua nova vida!”, escreveu a ex-BBB Camilla de Lucas. “Já chegou arrasando! Amei”, disse Sabrina Sato. “Maravilhosa”, elogiou Brunna Gonçalves.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)