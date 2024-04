Matheus Mazzafera passa por redesignação sexual e muda nome, diz jornalista; influencer se manifesta

Matheus Mazzafera, 43 anos, passou por redesignação sexual e mudou de nome. Agora Maya Mazzafera, a produtora de moda e youtuber realizou os procedimentos de feminilização na Tailândia e se prepara para voltar às redes sociais. As informações são do jornalista Felipeh Campos.

VEJA MAIS

Além dos procedimentos, Mazzafera também está preparando um documentário sobre o processo de transição de gênero, de acordo com o jornalista. Em seu perfil no Instagram, todas as publicações foram excluídas e um texto foi publicado no story. Mazzafera não afirmou ou negou a mudança sexual. Confira.

Matheus/Maya Mazzafera alerta seguidores sobre "suposição" (Reprodução / Instagram)

“Às vezes o que precisamos é voltar pro útero da mamãe… mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo”, começa. Mazzafera diz que precisou de um tempo para se “encontrar” e “tratar”, mas que logo voltará à internet. “Até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim, porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras”, alerta.

O retorno de Mazzafera, ausente desde outubro de 2023, ao perfil pessoal nas redes sociais seria um marco da nova fase. “Maya documentou em audiovisual passo a passo da feminilização, revelando detalhes dessa transformação, tanto pessoal quanto profissional”, escreveu Felipeh Campos.

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)