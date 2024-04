Dançarinas de Leonardo se pronunciam após polêmica sobre figurino de show

As bailarinas do cantor sertanejo Leonardo divulgaram um vídeo neste sábado (27/4) para se manifestar sobre a polêmica em torno do figurino usado em show do artista. Um vídeo que destaca a coreografia do corpo de baile chamou a atenção dos internautas na última sexta-feira (26) após um usuário do X (ex-Twitter) questionar se as dançarinas estariam nuas por baixo do mini vestido que usavam.

"Somos bailarinas do cantor Leonardo e é evidente que usamos calcinha", afirmaram elas em vídeo publicado no perfil oficial do balé do cantor.

"Após a polêmica sobre um vídeo nitidamente editado onde borraram a imagem para parecer que as meninas estavam sem calcinha. Nossas meninas resolveram responder de forma descontraída, diferente de como foram abordadas", explica a legenda da postagem.

O pronunciamento ocorreu após o vídeo viralizar por conta da dúvida lançada pelo usuário do X. Alguns internautas chegaram a cogitar que elas estavam sem roupa de baixo, enquanto outros sugeriram que talvez estivessem usando fio dental.

Com a repercussão, o nome do cantor sertanejo foi parar nos trending topics (TTs) do X. Leonardo não se pronunciou sobre o assunto.