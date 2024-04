Viih Tube e Eliezer anunciam segunda gravidez no Mais Você: 'Lua foi promovida à irmã mais velha'

Na manhã desta segunda-feira (29), Viih Tube e Eliezer anunciaram no programa Mais Você que estão à espera do segundo filho. A revelação contou com a participação especial da pequena Lua, a primogênita do casal, que acompanhou tudo de pertinho.

Logo no início do programa, Ana Maria Braga já sentia que algo especial estava no ar. "Viih Tube e Eliezer me contaram que hoje tem uma novidade boa para a gente", disse a apresentadora, deixando os telespectadores ansiosos. E a novidade não decepcionou. "Lua foi promovida à irmã mais velha!", declararam os papais corujas.

Lua também usava uma camisa com os dizeres "Promovida à irmã mais velha" nas cores azul e rosa.

A notícia foi recebida com entusiasmo por Ana Maria Braga e toda a equipe do Mais Você, que não pouparam elogios ao casal e à fofíssima Lua. A apresentadora, emocionada, acariciou a barriga de Viih Tube e desejou felicidades à família que está crescendo.

A gravidez do casal de ex-BBBs é a concretização do sonho de aumentar a família que já soma milhares de seguidores nas redes sociais. A influencer já havia compartilhado com o público suas tentativas de engravidar, mostrando os resultados negativos dos testes que vinha fazendo desde dezembro de 2023. "É… Três meses tentando é pouco ou muito? Ainda sou nova nisso, não sei! Mas oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo já me deu, hoje eu torcer todo mês por ele!", desabafou.

Nas redes sociais, Viih Tube publicou um vídeo da reação do casal com a notícia. "Estamos muito felizes, mamães que estão tentando, acreditem! Uma hora o positivo vem", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)