Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

SBT substitui especial de Zezé Di Camargo por episódio inédito de Chaves

Troca ocorre após polêmica envolvendo declarações do cantor sobre a família Abravanel

Hannah Franco
fonte

SBT anuncia episódio inédito de Chaves após cancelamento do especial de Zezé Di Camargo (Reprodução/Redes Sociais)

O SBT anunciou uma mudança de última hora na programação de fim de ano: o especial de Natal de Zezé Di Camargo, intitulado É o Amor, será substituído por um episódio inédito de Chaves, que nunca foi exibido antes na TV aberta brasileira. A atração vai ao ar na quarta-feira (17/12), logo após o Programa do Ratinho.

Segundo a emissora, o capítulo escolhido traz os personagens da vila participando de uma festa, que, como de costume, termina em confusão.

VEJA MAIS

image Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT
Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

image Zezé Di Camargo tem show cancelado em Pernambuco após polêmica com o SBT
Em resposta, o SBT divulgou uma carta aberta, afirmando que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário

Cancelamento do especial de Zezé Di Camargo

A decisão de retirar o especial de Zezé Di Camargo da grade acontece após repercussão negativa de declarações do cantor. Ele criticou decisões internas do SBT e a condução da emissora pela família Abravanel, afirmando que as filhas de Silvio Santos estariam “prostituindo” o canal. Mesmo após pedir desculpas às mulheres da família Abravanel, o cantor teve o programa cancelado.

A emissora, no entanto, manteve a decisão de não exibir É o Amor e anunciou oficialmente a exibição do Fim de Ano do Chaves.

"Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que publiquei a expressão 'prostituindo' em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Apesar disso, a expressão foi mal interpretada", diz parte do comunicado, publicado no Instagram do cantor.

"Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras", conclui o texto.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chaves

zezé di camargo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVA TURNÊ

Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém

Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

17.12.25 13h01

TECNOLOGIA

Liah Soares lança videoclipe de ‘Amor pela Metade’ criado inteiramente com inteligência artificial

Sucesso na trilha sonora de Três Graças, canção ganha um videoclipe criado em projeto que une tecnologia e sensibilidade para refletir sobre as novas formas de amar

17.12.25 8h00

CULTURA

Cena Bis: Festival Psica tem mais de 70 atrações em sua 14ª edição

Se apresentaram no evento, artistas nacionais, internacionais e amazônicos, ocupando espaços simbólicos da cidade e fortalecendo o acesso gratuito à cultura

16.12.25 15h00

CULTURA

Xuxa vem a Belém para a turnê de despedida? Veja o que diz a assessoria

Vendas de ingressos já começaram, mas apresentações fora de São Paulo ainda não foram confirmadas

16.12.25 11h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ratinho rebate críticas de Zezé e defende SBT: 'atitude que beira a ignorância'

Apresentador afirmou que a emissora respeita os poderes constituintes

16.12.25 10h38

VISH!

SBT substitui especial de Zezé Di Camargo por episódio inédito de Chaves

Troca ocorre após polêmica envolvendo declarações do cantor sobre a família Abravanel

17.12.25 0h02

+18

Após engravidar durante gravação de conteúdo adulto, influenciadora conta reação do marido

Criadora de conteúdo Débora Peixoto diz que gestação não foi planejada e tenta reconciliação após traição abalar relação

17.04.25 19h40

TECNOLOGIA

Liah Soares lança videoclipe de ‘Amor pela Metade’ criado inteiramente com inteligência artificial

Sucesso na trilha sonora de Três Graças, canção ganha um videoclipe criado em projeto que une tecnologia e sensibilidade para refletir sobre as novas formas de amar

17.12.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda