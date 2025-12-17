SBT substitui especial de Zezé Di Camargo por episódio inédito de Chaves

O SBT anunciou uma mudança de última hora na programação de fim de ano: o especial de Natal de Zezé Di Camargo, intitulado É o Amor, será substituído por um episódio inédito de Chaves, que nunca foi exibido antes na TV aberta brasileira. A atração vai ao ar na quarta-feira (17/12), logo após o Programa do Ratinho.

Segundo a emissora, o capítulo escolhido traz os personagens da vila participando de uma festa, que, como de costume, termina em confusão.

Cancelamento do especial de Zezé Di Camargo

A decisão de retirar o especial de Zezé Di Camargo da grade acontece após repercussão negativa de declarações do cantor. Ele criticou decisões internas do SBT e a condução da emissora pela família Abravanel, afirmando que as filhas de Silvio Santos estariam “prostituindo” o canal. Mesmo após pedir desculpas às mulheres da família Abravanel, o cantor teve o programa cancelado.

A emissora, no entanto, manteve a decisão de não exibir É o Amor e anunciou oficialmente a exibição do Fim de Ano do Chaves.

"Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que publiquei a expressão 'prostituindo' em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Apesar disso, a expressão foi mal interpretada", diz parte do comunicado, publicado no Instagram do cantor.

"Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras", conclui o texto.