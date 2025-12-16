Zezé Di Camargo tem show cancelado em Pernambuco após polêmica com o SBT

O show do cantor Zezé Di Camargo na cidade de São José do Egito (PE), agendado para 4 de janeiro de 2026, foi cancelado. A apresentação, parte da tradicional Festa de Reis do município, foi suspensa após uma polêmica envolvendo o artista e o SBT.

A decisão foi anunciada pelo prefeito Fredson Brito em uma nota oficial. Ele justificou o cancelamento afirmando ter o dever de zelar pela imagem, pela paz social e pelo bem-estar da cidade, que não aceita ser "palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores da nossa gente".

O comunicado da prefeitura de São José do Egito ressalta que o encerramento do contrato com o cantor Zezé Di Camargo visa "proteger São José do Egito e sua população" de polêmicas decorrentes de questões individuais.

Valores do show e a nova programação

Conforme publicação no Diário Oficial da União, Zezé Di Camargo receberia R$ 500 mil pela apresentação. O valor seria pago com recursos federais.

A prefeitura agiu rapidamente e anunciou a contratação da banda Seu Desejo (Yara Tchê & Alessandro) para se apresentar na Festa de Reis de 2026, mantendo a data de 4 de janeiro. O evento também terá maior investimento em artistas locais.

Entenda a polêmica entre Zezé Di Camargo e o SBT

A controvérsia teve início na madrugada da última segunda-feira, 15, quando Zezé Di Camargo publicou um vídeo no Instagram. Nele, o cantor pedia o cancelamento de um especial do SBT.

O motivo do pedido de Zezé era sua discordância com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News, ocorrida na sexta-feira, 12.

Em resposta, o SBT divulgou uma carta aberta, afirmando que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário.

Dias depois, a emissora decidiu por não exibir o "Especial Natal é Amor", que estava programado para ir ao ar nesta quarta-feira, 17.

O portal Estadão entrou em contato com a assessoria do cantor para obter um posicionamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.