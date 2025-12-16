Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Zezé Di Camargo tem show cancelado em Pernambuco após polêmica com o SBT

Em resposta, o SBT divulgou uma carta aberta, afirmando que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário

Estadão Conteúdo
fonte

Zezé Di Camargo apresenta "Rústico" em Belém. (Reprodução)

O show do cantor Zezé Di Camargo na cidade de São José do Egito (PE), agendado para 4 de janeiro de 2026, foi cancelado. A apresentação, parte da tradicional Festa de Reis do município, foi suspensa após uma polêmica envolvendo o artista e o SBT.

A decisão foi anunciada pelo prefeito Fredson Brito em uma nota oficial. Ele justificou o cancelamento afirmando ter o dever de zelar pela imagem, pela paz social e pelo bem-estar da cidade, que não aceita ser "palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores da nossa gente".

O comunicado da prefeitura de São José do Egito ressalta que o encerramento do contrato com o cantor Zezé Di Camargo visa "proteger São José do Egito e sua população" de polêmicas decorrentes de questões individuais.

Valores do show e a nova programação

Conforme publicação no Diário Oficial da União, Zezé Di Camargo receberia R$ 500 mil pela apresentação. O valor seria pago com recursos federais.

A prefeitura agiu rapidamente e anunciou a contratação da banda Seu Desejo (Yara Tchê & Alessandro) para se apresentar na Festa de Reis de 2026, mantendo a data de 4 de janeiro. O evento também terá maior investimento em artistas locais.

Entenda a polêmica entre Zezé Di Camargo e o SBT

A controvérsia teve início na madrugada da última segunda-feira, 15, quando Zezé Di Camargo publicou um vídeo no Instagram. Nele, o cantor pedia o cancelamento de um especial do SBT.

O motivo do pedido de Zezé era sua discordância com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News, ocorrida na sexta-feira, 12.

Em resposta, o SBT divulgou uma carta aberta, afirmando que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário.

Dias depois, a emissora decidiu por não exibir o "Especial Natal é Amor", que estava programado para ir ao ar nesta quarta-feira, 17.

O portal Estadão entrou em contato com a assessoria do cantor para obter um posicionamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

SBT

ZEZÉ DI CAMARGO

ESPECIAL

NATAL

show

PE

cancelamento
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Cena Bis: Festival Psica tem mais de 70 atrações em sua 14ª edição

Se apresentaram no evento, artistas nacionais, internacionais e amazônicos, ocupando espaços simbólicos da cidade e fortalecendo o acesso gratuito à cultura

16.12.25 15h00

CULTURA

Xuxa vem a Belém para a turnê de despedida? Veja o que diz a assessoria

Vendas de ingressos já começaram, mas apresentações fora de São Paulo ainda não foram confirmadas

16.12.25 11h17

CONFUSÃO

Amiga de Ana Castela posta indireta para Virginia após influenciadora dublar áudio viral; veja

Até o momento a cantora sertaneja não se posicionou sobre a fala da amiga em publicação

16.12.25 10h36

RECONHECIMENTO

Norte faz história no HQMix 2025 e conquista quatro troféus no Oscar dos quadrinhos brasileiros

Premiação realizada em São Paulo reconhece, pela primeira vez em mais de 30 anos, três artistas nortistas na mesma edição

16.12.25 9h53

MAIS LIDAS EM CULTURA

VISH!

SBT substitui especial de Zezé Di Camargo por episódio inédito de Chaves

Troca ocorre após polêmica envolvendo declarações do cantor sobre a família Abravanel

17.12.25 0h02

arrependeu?

Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

16.12.25 19h02

CELEBRIDADES

Além de Stenio Garcia, confira 8 casais famosos que vivem ou viveram relacionamentos abertos

Will Smith, Luciano Szafir e Samara Felippo são algumas das celebridades adeptas a não-monogamia

20.03.25 12h33

VALE A PENA VER DE NOVO

'O Rei do Gado': Saiba em qual capítulo o Rei do Gado foi encontrado

Bruno Mezenga sofre grave acidente, confira

07.02.23 15h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda