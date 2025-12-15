Show agendado de Joelma é cancelado; entenda o motivo

A equipe da cantora Joelma confirmou o cancelamento de um show agendado para o dia 20 de dezembro de 2025 em Vila Velha, Espírito Santo. O anúncio foi feito após a assessoria da artista encaminhar uma nota à coluna da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, alegando problemas contratuais com a organização do evento.

A assessoria da artista, por meio da J. Music, detalhou que o show foi "cancelado em razão do não cumprimento contratual por parte do organizador do evento, o que inviabilizou a realização da apresentação nos termos previamente acordados". Esta informação foi veiculada inicialmente na coluna da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A notícia do cancelamento, divulgada primeiramente no grupo oficial de fãs da cantora, provocou frustração e decepção entre o público. A justificativa apresentada pela equipe repete o argumento utilizado em um episódio anterior envolvendo a artista, o que gerou questionamentos.

Reincidência de cancelamentos

Em 2024, o cruzeiro temático “Isso é Calypso em Alto Mar”, idealizado como um evento especial para fãs, também foi cancelado. Naquele ano, a equipe de Joelma informou que a suspensão se deu por falta de organização e descumprimento contratual por parte da empresa responsável.

A semelhança nos discursos adotados pela assessoria em ambos os casos chamou a atenção dos fãs. O público passou a associar os cancelamentos à recorrência de problemas com organizadores e parceiros comerciais, o que ampliou o descontentamento e a frustração das expectativas criadas.