Sabrina Carpenter dá conselho 'antihomem' sobre como compor hits; entenda

Premiada como Hitmaker do Ano pela Variety, cantora defende escrever “o oposto de um hit” e provoca ao sugerir letras que ironizam homens

Hannah Franco
Sabrina Carpenter voltou a chamar atenção não apenas pelo sucesso comercial, mas também por uma declaração polêmica sobre composição musical. Premiada como Hitmaker do Ano de 2025 pela revista Variety, a cantora americana afirmou que tentar escrever um hit é o caminho mais rápido para criar uma música ruim e sugeriu letras com ironias direcionadas aos homens.

A declaração foi feita durante o discurso de agradecimento pelo prêmio, em um momento de ascensão da artista no pop internacional, impulsionada pelos álbuns Short n' Sweet (2024) e Man's Best Friend (2025).

“O oposto de um hit”, diz cantora em discurso

Ao explicar sua mudança de abordagem na composição, Sabrina afirmou que passou a escrever músicas pensando no que ela própria gostaria de ouvir, sem a preocupação com rankings ou fórmulas de sucesso. Segundo a cantora, essa virada foi determinante para os resultados recentes da carreira.

Em fala reproduzida pelo site Music Radar, a artista disse: “O jeito mais fácil de compor uma música ruim é tentar fazer um hit. Componha o que você acha ser o oposto de um hit. Componha o que te cativa, algo que só você consegue. Componha a música que você quer escutar. Adicione aquela progressão de acordes estranha, uma mudança de tom e chame homens de estúpidos de tantos jeitos que puder.”

O prêmio foi entregue a Sabrina Carpenter pelo produtor Jack Antonoff, parceiro da cantora nos dois álbuns recentes. Ao comentar o trabalho da artista, ele afirmou que um dos principais diferenciais de Sabrina é confiar na capacidade do público de acompanhar escolhas menos óbvias.

“Se você acredita mesmo que pessoas são inteligentes, dá pra correr riscos. A mudança de tom em ‘Please Please Please’, que é tão empolgante, é esse tipo de coisa que importa para as pessoas”, afirmou Antonoff.

Indicações ao Grammy acompanham sucesso comercial

O reconhecimento da Variety ocorre em meio a uma sequência de indicações importantes. Short n' Sweet concorreu a seis categorias no Grammy 2025, incluindo Álbum do Ano e Revelação, e venceu Melhor Álbum Pop Vocal e Melhor Performance Pop Solo, com “Espresso”.

Já Man's Best Friend recebeu seis indicações para o Grammy 2026, marcado para 1º de fevereiro. O single “Manchild” disputa Gravação do Ano, Música do Ano, Melhor Performance Pop Solo e Melhor Videoclipe, enquanto o álbum concorre a Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sabrina carpenter

celebridade
Cultura
