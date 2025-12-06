Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gestão Trump divulga novo vídeo editado de Sabrina Carpenter para promover ações anti-imigração

Estadão Conteúdo

A Casa Branca voltou a utilizar nesta sexta-feira, 5, a imagem da cantora Sabrina Carpenter, em conteúdos sobre política migratória, ao publicar nas redes sociais um vídeo que manipula trechos da participação dela em programa de TV para promover ações do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário (ICE).

Na cena original, Sabrina brinca com o comediante Marcello Hernández sobre "prender alguém por ser muito bonito". No vídeo alterado, a fala é substituída por "prender alguém por ser muito ilegal", vinculando a piada ao discurso de endurecimento contra imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos.

O material foi divulgado nos perfis oficiais da Casa Branca no X (antigo Twitter) e no TikTok, acompanhado da mensagem de que imigrantes classificados como criminosos serão presos e deportados. Após o trecho com os artistas, a postagem exibe imagens de agentes do ICE em ações de detenção.

A divulgação reacende a polêmica iniciada na segunda-feira, dia 1º, quando outro vídeo envolvendo Sabrina Carpenter foi alvo de críticas, removido do perfil da Casa Branca e rebatido pela cantora, que criticou o uso de sua imagem em um contexto político.

"Este vídeo é maligno e repugnante. Nunca me envolvam, nem a minha música, para beneficiar a sua agenda desumana", afirmou Sabrina em resposta à Casa Branca.

O vídeo original usava Juno, música da turnê Short n Sweet, na qual a cantora encenava, de forma bem-humorada, a "prisão" de alguém da plateia com algemas rosas.

Na segunda-feira, a Casa Branca reutilizou Juno como trilha de um vídeo no TikTok sobre protestos contra batidas do ICE, intercalando imagens de agentes detendo imigrantes. A legenda citava a própria letra da artista: "Você já tentou essa? Tchau tchau".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/SABRINA CARPENTER/TRUMP/USO INDEVIDO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NA HISTÓRIA

Após 20 anos, Calcinha Preta retorna ao Pará para gravação de DVD histórico no Mangueirão

Belém será palco de um dos maiores projetos da carreira da banda. A gravação do DVD Mágica – O Espetáculo promete mais de 3 horas de show, efeitos especiais e clássicos que marcaram gerações

06.12.25 8h00

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

MÚSICA

Keila Gentil e Maderito são destaques do 5º episódio de 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (5)

Programa vai ao ar às 17h, celebrando artistas que marcaram diferentes fases do brega paraense

05.12.25 13h36

ARTE

Museu do Estado do Pará, em Belém, exibe exposição sobre a biodiversidade amazônica

Com acervo de ilustrações e xilogravuras, a mostra “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade” integra o programa Road to Belem, iniciativa da Embaixada da Suíça no Brasil para a COP30, e está em cartaz até 4 de janeiro

05.12.25 12h55

MAIS LIDAS EM CULTURA

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA

Andressa Urach tem DIU 'arrancado' por ator bem dotado durante gravação de conteúdo

Maximo Garcia foi o responsável por "retirar" o DIU da influenciadora pornô

20.02.25 14h58

MUSA

Ana Castela é fotografada com biquíni fio-dental ao lado de Zé Felipe

O casal estava em Balneário Camboriú para a gravação do projeto "AgroPlay Verão in BC"

05.12.25 15h02

EITA!

Nora de Andressa Urach, 'Princesa do Funk' fala sobre vídeos de sexo e a sogra: 'tive com ela'

Gabi Ayala é namorada de Arthur Urach; a morena publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a importância da sogra e a chamou de "mentora"

29.01.25 15h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda