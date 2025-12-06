Gestão Trump divulga novo vídeo editado de Sabrina Carpenter para promover ações anti-imigração

A Casa Branca voltou a utilizar nesta sexta-feira, 5, a imagem da cantora Sabrina Carpenter, em conteúdos sobre política migratória, ao publicar nas redes sociais um vídeo que manipula trechos da participação dela em programa de TV para promover ações do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário (ICE).

Na cena original, Sabrina brinca com o comediante Marcello Hernández sobre "prender alguém por ser muito bonito". No vídeo alterado, a fala é substituída por "prender alguém por ser muito ilegal", vinculando a piada ao discurso de endurecimento contra imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos.

O material foi divulgado nos perfis oficiais da Casa Branca no X (antigo Twitter) e no TikTok, acompanhado da mensagem de que imigrantes classificados como criminosos serão presos e deportados. Após o trecho com os artistas, a postagem exibe imagens de agentes do ICE em ações de detenção.

A divulgação reacende a polêmica iniciada na segunda-feira, dia 1º, quando outro vídeo envolvendo Sabrina Carpenter foi alvo de críticas, removido do perfil da Casa Branca e rebatido pela cantora, que criticou o uso de sua imagem em um contexto político.

"Este vídeo é maligno e repugnante. Nunca me envolvam, nem a minha música, para beneficiar a sua agenda desumana", afirmou Sabrina em resposta à Casa Branca.

O vídeo original usava Juno, música da turnê Short n Sweet, na qual a cantora encenava, de forma bem-humorada, a "prisão" de alguém da plateia com algemas rosas.

Na segunda-feira, a Casa Branca reutilizou Juno como trilha de um vídeo no TikTok sobre protestos contra batidas do ICE, intercalando imagens de agentes detendo imigrantes. A legenda citava a própria letra da artista: "Você já tentou essa? Tchau tchau".