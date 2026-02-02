Capa Jornal Amazônia
Mara Maravilha é internada na UTI de um hospital em São Paulo

A apresentadora precisou de atendimento de emergência

Mara Maravilha (Reprodução)

O público foi surpreendido neste domingo (1º) com a notícia da internação às pressas de Mara Maravilha. A apresentadora e cantora deu entrada em um hospital de São Paulo e permanece sob cuidados intensivos na UTI. A confirmação veio através das redes sociais da própria artista, que comunicou a necessidade de interromper imediatamente todos os seus compromissos profissionais devido à gravidade do quadro.

Ao compartilhar o atestado médico, Mara aproveitou para fazer um desabafo contundente. Além de informar a suspensão de sua agenda, a artista sugeriu estar sofrendo retaliações externas.

"Reafirmo que não abrirei mão das minhas escolhas, inclusive não cederei por causa de perseguições e ameaças por motivações políticas. Preciso da sua oração e apoio🙏", escreveu, indicando que o momento delicado de saúde também é atravessado por tensões emocionais e políticas.

O documento médico divulgado confirma que Eliemary Silva da Silveira (nome de registro da artista) está sob observação constante e sem previsão de alta. O texto técnico reforça a necessidade de monitoramento ininterrupto: "Paciente internada no setor da UTI e, por hora, sem previsão de alta médica".

image Mara Maravilha compartilhou o boletim médico que confirma sua internação na UTI (Reprodução)

Imediatamente após a publicação, fãs e seguidores formaram uma rede de solidariedade. Mensagens como "Deus está cuidando de tudo", "Melhoras, Mara!" e "Vou orar por você" inundaram os comentários, demonstrando a forte conexão da artista com seu público em momentos de crise. Até o momento, a equipe médica não divulgou boletins detalhando a patologia específica que levou à internação.

