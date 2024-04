Mara Maravilha mostra pela primeira vez o rosto do filho nas redes sociais

A apresentadora Mara Maravilha, de 56 anos, escolheu um momento especial para apresentar ao público, pela primeira vez, o rosto do filho Miguel Benjamim, que até então era mantido longe das câmeras e das redes sociais. A revelação veio neste domingo (28/4), durante uma viagem de férias à Disney, nos Estados Unidos, local que a artista e o marido, Gabriel Torres, escolheram para celebrar os cinco anos de seu pequeno herdeiro.

Na ocasião, Mara expressou seu amor e gratidão pelo filho nas redes sociais. "This is it Miguel Benjamin, você mudou tudo para melhor, completou o que faltava, desde que você chegou em nossas vidas, todos os dias vivemos uma linda história. Viagem especial para comemorar os seus 5 anos. Saúde, muita proteção sempre filho! Te amo. Você é divino", escreveu a apresentadora na legenda da postagem feita em seu perfil do Instagram.

A emoção da apresentadora foi ainda mais evidente em outra declaração carregada de afeto e alegria. "Você que é mãe, pai sabe ou imagina o que sentimos? Então tente descrever um pouco, porque realmente é indescritível e infinito. Miguel Benjamim, você é a nossa maior realização. Gratidão todos os dias ao nosso Deus", declarou.

Até então, Mara já havia compartilhado diversos momentos ao lado de Miguel em seus Stories do Instagram, mas, sempre optando por não mostrar o rosto do menino para proteger sua privacidade.