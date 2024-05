'Belo me procurou para fazer um trabalho para a Gracyanne', afirma ex-cunhada de Zezé di Camargo

Nesta terça-feira (14/05), a ex-mulher do sertanejo Luciano Camargo, Cleo Loyola, que também se apresenta como sensitiva, bruxa e cartomante, fez uma publicação nas redes sociais afirmando que o cantor Belo a procurou para que ela fizesse uma "macumba" para Gracyanne Barbosa.

"O cantor Belo me procurou para fazer um trabalho para a Gracyanne cair em depressão e voltar a morar com ele. Ele não aceita de maneira nenhuma perder a moça e está batendo na porta dos quimbandeiros. Já fiquei sabendo que procurou outros pais de santo aí, como Pai Diego", disparou Cleo Loyola, que ainda disse que é "bruxa" e "macumbeira".

No vídeo, a sensitiva ainda mandou um recado direto para a musa fitness. "Se eu fosse você, comece aí fazer suas firmezas, que o homem tá que tá. Ele quer te arrastar de volta de qualquer forma. Quer fazer um trabalho de macumbaria para você ficar nas mãos dele e fazer muitas maldades com você, para você pagar todas as traições e maldades que ele disse que você fez", disse a ex-cunhada de Zezé Di Camargo.

Cleo Loyola garantiu ter áudios e mensagens enviadas por Belo para ela que comprovam a afirmação. "Não vou mostrar porque é antiético para gente, que mexe com terreiro e macumbaria", disse a médium.