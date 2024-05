Gracyanne diz que não traiu Belo: 'Para a gente não foi traição'

Gracyanne Barbosa falou novamente sobre o término com o cantor Belo. Após 16 anos de casamento, ela disse que não considera o affair com o personal trainer uma traição. A musa fitness fez a declaração em uma participação ao programa Podcats.

“Aconteceu essa coisa fora, que todo mundo fala que é traição, mas para a gente não foi traição. Nem para mim, nem para ele. A gente já conversou sobre isso, nunca utilizamos essa palavra”, explicou Gracyanne.

“Como a gente estava brigado, eu acredito que ele também conheceu outras pessoas. Eu não fui atrás, porque eu acho que não tinha nada, a gente estava disposto a separar”, acrescentou a musa fitness.

Apesar dessa declaração, ela afirma estar arrependida do envolvimento com o personal trainer: “Acho que foi errado porque eu ainda estava casada, foi errado, obviamente. Hoje, me arrependo muito, muito mesmo, porque mesmo estando brigados, de alguma forma, eu magoei ele.”

A musa fitness deixou em aberto a possibilidade de uma reconciliação no futuro, mas disse que agora ambos precisam de espaço para superar a crise.