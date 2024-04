VÍDEO: Gracyanne Barbosa admite que traiu Belo com personal; saiba quem é

Depois que vazou o fim do relacionamento de Belo e Gracyanne Barbosa, nesta quinta-feira (18), a influenciadora fitness conversou com o jornalista Leo Dias e admitiu que traiu o cantor.

“Eu conversei com a Gracyanne e ela me confirmou que teve um caso extraconjugal. Eu perguntei quem era e ela falou que é uma pessoa que frequentava a mesma academia que ela”, disse Leo Dias.

“Ela admite que errou com o Belo. Ela não tinha momentos a sós com ele, nem para resolver a crise no casamento deles. Mora muita gente lá”, continuou.

De acordo com Leo Dias, Gracy conheceu um personal trainer e teve um caso com ele. O nome dele é Gilson, inclusive, ela já postou nas suas redes sociais alguns vídeos malhando com ele. Tem até vídeo dos dois com o pagodeiro

Belo teria descoberto o caso e, há oito meses, deu-se início a crise no casamento. “Ela me falou que não está mais com o personal e nem com Belo”, finalizou Leo Dias.

“Não estou mais, já estive, mas não estou mais. Estávamos muito mal, meu casamento estava muito mal. Não foi falta de amor. Eu brigava com meu marido e o empresário é quem me ligava. Hoje estou sozinha. Uma separação é muito fácil. É muito conturbado financeiramente, a gente nunca conseguiu se organizar. Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas hoje não sei se a gente tem futuro. Eu sei que eu o magooei demais e hoje eu me arrependo disso”, concluiu Gracyanne.

O personal Gilson de Oliveira tem um perfil no Instagram com poucos seguidores, onde ele posta seus treinos e rotina de exercícios diários. Ele ainda publica fotos com a família e em várias praias do Rio de Janeiro.

