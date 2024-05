Ex de personal pivô da separação de Gracyanne e Belo detona profissional: 'Mentiroso e mau caráter'

O personal trainer Gilson de Oliveira - pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa - foi apontado como "mentiroso e mau caráter", segundo a investidora Marcella Bernardo, de 29 anos, que também teve um caso com o profissional, na época em que foi aluna dele. Marcella diz que todos na academia sabiam do envolvimento de Gilson com Gracyanne. A jovem acusa ainda Gilson de não ter assumido um filho e ter pedido para ela abortar o bebê.

Segundo Marcella, Gilson nunca escondeu o affair com a musa fitness. “No final de 2021 ficamos pela primeira vez, era algo casual mesmo. E ele ficava comigo e com a Gracyanne. Ele pegava nós duas. Até aí tudo bem para mim, porque não era namoro ou coisa do tipo. Mas esse caso deles é antigo. Quando eu perguntava se ele estava com a Gracyanne, ele sorria. Nunca disse que não, ele concordava. Ele nunca omitiu, nunca negou. E a postura deles na academia confirmava isso”, explicou.

A ex-aluna diz que Gilson se exime das responsabilidades e se coloca como vítima de tudo. “Ele é mentiroso e mau caráter. O mesmo aconteceu quando engravidei dele e fiquei abandonada. O Gilson não queria o bebê, não assumia nenhuma responsabilidade. Inclusive me incentivou a procurar uma clínica de aborto e dizer que fui estuprada para fazer isso legalmente”, lembrou.

Abalada com a morte da mãe, Marcella teve um aborto espontâneo. Os dois nunca mais se falaram. “Se eu tivesse o filho, ele nem estaria sabendo. Saí da academia e nunca mais nos vimos”, completou.

A ex-aluna disse ainda ser muito possível que o personal tenha dado em cima de Gracyanne. Marcella o classifica como “insistente e pedante”, por conta da maneira que se relaciona com as mulheres na academia. “Ele já dava em cima de mim quando eu namorava, falava para eu terminar. Não respeitava. Ele sabia que a Gracyanne era casada, mesmo assim se envolveu”, continuou.

De acordo com ela, quando Belo descobriu tudo pediu demissão de Gilson. “Isso ocorreu nos bastidores, o comentário era geral. A coisa estava realmente muito aparente, acho que ele cansou e resolveu colocar um ponto final em tudo”, opinou. Gilson foi afastado por um tempo e em seguida demitido.