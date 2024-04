Saiba quem é Gilson de Oliveira, suposto pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa

O personal trainer Gilson de Oliveira bombou nas redes sociais, na quinta-feira (18/4), depois de ser apontado como suposto pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa. No Instagram, o profissional de 42 anos já possui mais de 18 mil seguidores, que acompanham vídeos do trabalho em academias do Rio de Janeiro e momentos do dia a dia.

No perfil, Gilson divulga consultoria on-line, auxilia no emagrecimento, treinos de força e ajuda a reconstruir autoestima e confiança. Em 2024, o treinador foi campeão na categoria Men's Physique Hard, da Brasil Fisiculturismo (Braff). Em um dos vídeos resgatados pelos internautas, o lutador de jiu-jitsu aparece treinando com Gracyanne Barbosa.

"Treinão de ombro com a melhor, Gracyanne Barbosa! Só ela não faz cara de desespero", escreveu ele. A influenciadora fitness então respondeu: "Em busca da melhor versão sempre, obrigada pelo treinão".

VEJA MAIS

Suposto Pivô

Após o anúncio da separação de Belo e Gracyanne, o jornalista Leo Dias, do Fofocalizando, do "SBT", quis saber se a influenciadora digital estava com o personal trainer.

"Não estou mais, já estive. Nossa relação (dela com Belo) estava ruim há muito tempo. Estávamos decididos a separar", declarou.

Gracyanne afirmou que está sozinha atualmente e que se arrepende de ter magoado o cantor. Desde então, os internautas lotam as redes sociais de Gilson de Oliveira com comentários relacionados ao fim do relacionamento do casal. "É ele que é amante da Gracyanne Barbosa", comentou uma seguidora. "Mexeu com Belo mexeu com todos os pagodeiros", disse outra. "Profissional bom que pega mulher dos outros", escreveu mais um.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)