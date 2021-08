Manu Batidão é flagrada fazendo show sem calcinha; cantora nega: ‘Verdade Prevalece’

A cantora paraense Manu Batidão foi vítima de fake news após fazer uma apresentação na cidade de Tucuruí, interior do Pará. Algumas pessoas que estavam no show tiraram fotos da cantora e fizeram montagens para divulgar, afirmando que ela estaria sem calcinha durante a apresentação. As informações são do Portal Ego Tucuruí.

Em seu Instagram, Manu comentou na postagem que tratava sobre a fake news e desmentiu a história: “Quem fez a montagem, caiu por terra pq a verdade prevalece sempre!”, afirmou a cantora. Ela chegou a mostrar o collant que usou na apresentação, para provar que não estava nua.