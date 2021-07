Manu Batidão cancela participação de DJ Ivis em seu novo DVD após polêmica de agressão

A cantora Manu Batidão assumiu que gravou no dia 04 de julho o DVD “Baú da Manu”, onde contou com a participação do DJ Ivis. Mas, em solidariedade e respeito a Pamella Holanda, esposa do artista que foi agredida por ele, a cantora paraense retirou a participação de Ivis.

Por meio dos Stories de seu Instagram, Manu falou sobre o ocorrido e aproveitou o momento para deixar claro o seu repúdio aos atos e agressões que Ivis cometeu contra a esposa:

“Todos nós fomos pegos de surpresa com essa situação lamentável a respeito da Pamella. Só nós mulheres que já sofremos esse tipo de agressão doméstica sabemos o quão é doloroso e difícil de denunciar. Eu não sabia mesmo, nunca imaginei ver cenas tão horripilantes e dolorosas. Pois isso dói em cada uma de nós”, lamentou Manu.

A cantora afirmou que não irá mais trabalhar com o DJ Ivis, além de cancelar toda e qualquer participação dele em seu DVD. Manu deixou claro que a atitude não seria apenas por Pamella, mas por todas as mulheres do país: “Eu cancelo toda e qualquer participação com o DJ. Não sou a favor de nenhum tipo de violência”, afirmou.

(Maiza Santos, estagiária sob a supervisão da jornalista Heloá Canali)