Cantora paraense, Manu Batidão é atacada por fãs de Pabllo Vittar

A cantora paraense Manu Batidão, que fez parte da Banda Batidão, usou seu Instagram para explicar a polêmica em que se envolveu com Pabllo Vittar. De acordo com Manu, a cantora e drag queen não entrou em contato para falar sobre as regravações, apesar de ter dito que as versões seriam em dueto com as cantoras donas dos hits.

“Não acho justo. A canção, nós deveríamos ter gravado juntas. Mas nunca consegui contato ou retorno. O engraçado é que quando precisaram de mim para dar playback para o show da Pabllo, conseguiram encontrar facilmente. Mas para gravarmos uma canção juntas, nunca conseguimos. Pabllo não responde direct meu”, desabafou Manu.

Manu pediu respeito aos fãs da Pabllo que estão desmerecendo os mais de dez anos de carreira que a cantora paraense possui. "Qualquer fã que não acompanha meu trabalho, vocês não sabem de nada. Respeitem a minha história. Eu tenho anos no tecnomelody e acho, sim, que meu nome tem e deve ser citado. Isso é respeito a mim.

Ao finalizar, Manu disse que todos merecem respeito. E destacou que Pabllo pode apenas falar o nome dela nos shows, citar que ela é a autora da música, esse é seu único pedido.

(Maiza Santos, estagiária sob a supervisão do jornalista Vanessa Fortes)